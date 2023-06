L-Gante tiene nueva novia y ya se muestran en las redes muy enamorados

L-Gante se mostró junto a Mica Pride

Aunque parecía que todo estaba bien con Wanda Nara, Elián Ángel Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante (22), volvió a sorprender y se mostró con su nueva novia.El cantante de cumbia pasó la noche con una joven que se hace llamar en redes sociales “Mica Pride”. Y fue ella quien llenó sus redes con fotos y videos junto a L-Gante.En una de las fotos que la influencer subió a su cuenta de Instagram, donde reúne más de 30 mil seguidores, se ve al músico abrazándola por detrás.Cabe destacar que no se le ve la cara, pero es reconocible por sus tatuajes. Además, ella tiene puesta una camiseta de Boca que pertenece al creador de la Cumbia 420 y que él mismo ha usado en varias oportunidades.Después, compartió un video en el que se ve a L-Gante sin remera, en la cama, comiendo sándwiches junto a ella. “El after. Un hambre por acá”, se la escucha decir a Mica Pride.Mariano Berón, panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 10), el ciclo que conduce Carmen Barbieri, contó algunos datos y mostró imágenes de la joven.“Primero, L-Gante anoche fue a un boliche de la zona. Va mucho ahí porque trabaja, hace shows de vez en cuando”, adelantó el ex Gran Hermano en el programa de Ciudad Magazine.Y continuó: “Ayer no estuvo trabajando, se empezó a hablar con una chica y ella empezó a subir historias de Instagram”.Aunque en un principio Berón aseguró que después de unas copas el cantante y la modelo partieron hacia un hotel de alojamiento de lujo, finalmente confirmó que habrían ido al departamento de ella, donde además pasaron la mañana.“Están pasando la mañana en la casa de ella”, aclaró Mariano.Y contó más detalles sobre la vida de la influencer: “Es una chica que trabaja de presencias en boliches, es una chica joven, que está viviendo en Capital Federal”.“Por lo que vemos, le gusta mucho arreglarse. Debe rondar los 20, 21 años. Es una chica que no tiene problemas de mostrarse, es bastante libre”, sumó después.Por lo que se en su perfil en Instagram, Mica Pride se dedica bastante a viajar, ya que muestra fotos en distintos lugares como Santa Fe, Rosario y Córdoba. Además en diferentes hoteles de lujo, como uno muy reconocido en Puerto Madero y posando con autos de alta gama.Lo cierto es que ella no fue la única en compartir material con evidencia del romance. L-Gante subió una historia en su perfil de Instagram con un video en el que se lo ve acostado junto a Mica.No es la primera vez que al intérprete de Malianteo 420 se lo ve junto a alguna mujer. Desde que se separó de Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica, se mostró en varias oportunidades acompañado por Wanda Nara.Aunque parecía que el vínculo iba creciendo, hace algunas semanas trascendieron fotos en las que se lo veía a los besos con Anto Pane, una influencer que se dedica a vender contenido erótico en una reconocida plataforma.En ese momento, el cantante negó todo y se volvió a mostrar con la ex de Mauro Icardi a los besos en una fiesta en un boliche de la costanera a la que asistieron muchos famosos. Según trascendió, el músico y la mediática se mostraron como una pareja.