Julieta Zylberberg anunció que está embarazada: su tierno posteo

Julieta Zylberberg anunció que está esperando su segundo hijo. La actriz compartió varias postales familiares y se mostró feliz por la llegada del nuevo integrante de la familia.“Nunca mejor dicho, poné los fideos”, escribió Julieta junto a las imágenes en donde deja ver su pancita y añadió un tierno mensaje para el director y guionista Agustín Toscano, su pareja con quien espera a su bebé: “Te amo”.En las fotografías se puede ver a Julieta y Agustín junto a Luis Ernesto, su hijo, y las hijas del cineasta preparando pastas caseras. “Esta bandaza”, remarcó la actriz.Toscano reposteó la publicación de la actriz en sus historias y escribió unas palabras para su familia. “Mi familia no tipo. Ensamble. Orquesta. Armonía. Amor y fideos caseros”, expresó el director de cine y teatro.La publicación de la actriz no tardó en llenarse de mensajes de alegría. Esteban Lamothe, con quien tuvo a su primer hijo, no dudó en felicitarla compartiendo tres emojis de corazón. La pareja se había separado en 2017 tras 10 años de relación.“Nos queremos mucho y somos una familia. Luis, ella y yo somos una familia. Somos dos papás que se quieren mucho y a veces eso es raro. Por eso es noticia. Pero no debería ser noticia que los padres separados se quieran”, aseguró el actor en una entrevista.Por otra parte, otros famosos que trabajaron con Julieta expresaron su cariño. “Channnn”, escribió Dario Barassi. “Ay Julii qué alegría todo lo mejor para ustedes!!!”, comentó Marcela Kloosterboer. “Guauuuuuu que belleza!!!!”, añadió Agustina Cherri.