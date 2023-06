Marcela Tauro salía con el mismo hombre que su mejor amiga

En Intrusos hablaban de la historia de desengaño de Cami Mayan con el futbolista Alexis Mac Allister y su amiga Ailén Cova cuando Marcela Tauro recordó que a ella le había pasado algo parecido y decidió compartir la anécdota que en su momento vivió con tristeza pero que recuerda con una sonrisa.

"A mí en la vida me ha pasado de todo. Yo tenía una amiga, mi mejor amiga, Analía Furio, y nos dimos cuenta que las dos salíamos con un amigo. Duró una semana. Él nos engañó a las dos", contó Tauro.



"Cuando nos dimos cuenta, fuimos juntas a la casa. Le caímos cada una por separado. Imagínense lo que fue eso. Él esperaba que yo le dijera de todo, pero a mí no me salió decirle nada. Me quedé muda. Indiferente. Eso le dolió más que un cachetazo", siguió la periodista.



Pero su amiga sí fue al frente y encaró al hombre que las había engañado: "Ella, que era la tímida, le dijo absolutamente de todo. Yo creo que después de eso él no jodió más a nadie".



Al hombre le dieron salida rápidamente, pero Tauro pudo mantener su vínculo de amistad con su amiga y superaron juntas el mal momento. (NA)