Con una foto, Tamara Báez, la ex de L-Gante, presentó a su nuevo novio

Tamara Báez decidió soltar definitivamente su relación con L-Gante, con quien se convirtió en madre de Jamaica. Tras varios idas y vueltas con su ex presentó a su nuevo novio por medio de sus redes sociales.Si bien su separación con L-Gante fue bastante tormentosa y todavía aparecen algunas chicanas de Tamara hacia el cantante, ambos lograron tener una buena relación para asegurar el bienestar de su hija en común. Al encontrar la tranquilidad con su ex, Tamara logró volver a abrir su corazón.La joven compartió una imagen en la que su nuevo novio le da un beso en el cachete mientras ella lo abraza. De esta manera, Tamara presentó a Gonzalo Escudero, un futbolista de 26 años, al cual arrobó en su foto junto a un emoji de un corazón.Gonzalo también publicó una foto en sus historias, la cual Tamara compartió y marcó la hora exacta de ese momento: 05:05. Muy enamorada, la ex de L-Gante, reveló el significado de esa hora espejo y lo relacionó con su presente en el amor.“La 05.05 es, oficialmente, la hora del amor. Si la ves continuamente en tu reloj es muy probable que el universo te esté avisando de que hay alguien que está locamente enamorado de ti. Es probable que, al menos por ahora, esté ocultando sus sentimientos”, escribió Tamara.Luego de que presentara a su nueva pareja, comenzaron las especulaciones sobre quién es Gonzalo Escudero, el nuevo novio de Tamara. El joven que logró conquistar a la ex de L-Gante se dedica a jugar fútbol profesionalmente en Europa.El futbolista comenzó su carrera en el plantel juvenil de Lanús y pasó por otros equipos de zona sur como Brown de Adrogué y Talleres de Escalada.Escudero juega desde 2018 en el fútbol italiano. Debutó en el Palestrina al cual logró llevarlo a la Serie D consagrándose campeón del el torneo Promozione y Eccellenza. Posteriormente pasó al Us Arce 1932 y actualmente juega en Nuova Sondrio Calcio como defensor.