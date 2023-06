Fito Paez renueva sus exitosas canciones en su nuevo álbum “EADDA9223”

Fito Paez revisita una de las obras maestras de su exitosa carrera. Su nuevo álbum “ EADDA9223 ” recorre en renovadas versiones todas las canciones de “El Amor Después Del Amor”. Invitados de varias latitudes y generaciones, más un seleccionado de grandes músicos, acompañan al artista argentino.EADDA9223 en palabras de Fito Paez: “Para mí, no es sólo un álbum. Fue toda una odisea musical alucinante, permanentemente sorpresiva. Había que vejar el material original. Ese fue el primer concepto, en el sentido de no tenerle miedo, poder arrasarlo, darlo vuelta. Había que probar de alguna forma que no hay discos sacros, intocables, que no se pueden volver a grabar. ¡Sí, se puede! Y es un ejercicio musical maravilloso."En este nuevo álbum me doy todos los gustos, es una prueba de que la música, aparte de ser un elemento central en la vida de muchas personas, también es una materia con la cual se puede trabajar, jugar, moldear e ir hacia dónde queramos. Creo que es lo mejor que hice, en el sentido de que me di todas las libertades”.01. El amor después del amor – EADDA9223 // Fito Paez02. Dos días en la vida – EADDA9223 // Fito Paez, Lali & Nicki Nicole03. La Verónica – EADDA9223 // Fito Paez & Nathy Peluso04. Tráfico por Katmandú – EADDA9223 // Fito Paez & Elvis Costello05. Pétalo de sal – EADDA9223 // Fito Paez & Chico Buarque06. Sasha, Sissi y el círculo de baba – EADDA9223 // Fito Paez & Mon Laferte07. Un vestido y un amor – EADDA9223 // Fito Paez & Marisa Monte08. Tumbas de la gloria – EADDA9223 // Fito Paez & María Castillo de Lima09. La rueda mágica – EADDA9223 // Fito Paez, Andrés Calamaro & Conociendo Rusia10. Creo – EADDA9223 // Fito Paez11. Detrás del muro de los lamentos – EADDA9223 // Fito Paez, Antonio Carmona & Estrella Morente12. La balada de Donna Helena – EADDA9223 // Fito Paez, WOS & CA7RIEL13. Brillante sobre el mic – EADDA9223 // Fito Paez & Ángela Aguilar14. A rodar mi vida – EADDA9223 // Fito Paez, David Lebón & LeivaDesde hace más de 30 años, el emblemático álbum “El Amor después del amor” de Fito Paez ha marcado a varias generaciones de amantes de la música en toda Hispanoamérica. Considerado el disco más vendido de la historia del rock en Argentina, el poder de sus canciones desafía el paso del tiempo y hoy en día sigue generando pasiones, tal como lo viene demostrando desde 2022 el tour internacional que lo celebra.Para darle forma al nuevo álbum, el artista argentino ha realizado un impresionante trabajo de reescritura, grabando versiones con flamantes arreglos junto a artistas de diferentes latitudes, edades y estilos: desde íconos como Antonio Carmona, Chico Buarque, Elvis Costello o David Lebón, pasando por figuras de la talla de Andrés Calamaro, Leiva, Mon Laferte, Marisa Monte y Estrella Morente, a representantes de la nueva escena surgida desde su país para el mundo: Nathy Peluso, Lali, Nicki Nicole, WOS, CA7RIEL y Conociendo Rusia.El propio artista revisita así este repertorio inolvidable con una mirada verdaderamente actual, creando una obra nueva. Titulado EADDA9223, la sigla que le da nombre está conformada por las iniciales del álbum original, El Amor Después Del Amor, sumando las últimas dos cifras de su año de edición,1992, y del de lanzamiento actual, 2023.Acompañando el lanzamiento del álbum, se estrena el lyric video del tema “ Sasha, Sissí y el círculo de baba ”, realizado por Matzorama. En esta nueva versión del track con atmósfera tex-mex, se luce junto a Paez la exquisita Mon Laferte, además destacarse el arreglo orquestal del prestigioso Ruy Folguera.Anteriormente, ya se había conocido el single adelanto “Brillante sobre el mic” junto a la joven cantante Ángela Aguilar, hija del popular cantante y compositor mexicano Pepe Aguilar. Ascendente artista por derecho propio, con su voz diáfana e imagen fresca le dio su impronta al himno que Paez le había dedicado a su musa Fabiana Cantilo. En el video , dirigido por Diego Álvarez (Plataforma), vemos interactuar a Fito con Ángela, en un encuentro casual durante una muestra de arte.EADDA9223 ve entonces la luz hoy, martes 30 de mayo. Entre tanto, la gira “El Amor 30 Años Después Del Amor” continuará en el mes de julio con su etapa europea 2023, recorriendo varias ciudades de España, con nuevos shows por anunciarse en breve en otros territorios.1 de julio - Starlite Festival - Marbella. España4 de julio - Concerts de Vivers - Valencia. España6 de julio - Icónica Fest. - Sevilla. España11 de julio - Alma festival - Barcelona. España14 de julio - Noches del Botánico - Madrid. España16 de julio - La Mar de Músicas - Cartagena. España21 de julio - Auditorio Alfredo Kraus - Las Palmas, Gran Canaria. España24 de julio - Alma festival - Barcelona. España