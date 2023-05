Revelaron detalles del contrato de Cami Homs para estar en el Bailando

Camila Homs, según el periodista Juan Etchegoyen, ya firmó el contrato que le permitiría estar en Bailando 2023. En este contexto, dio detalles inéditos de la exigencia económica de la modelo.



"Tengo para contarte los detalles del contrato que une a Camila Homs con Bailando 2023. La ex de De Paul tiene todo cerrado y me pasaron información del detrás de escena. Camila tiene, según me han contado, el acuerdo más alto en cifra de dinero, la suma es millonaria e irrechazable", adelantó el comunicador en Mitre Live.



E hizo una tajante aclaración con respecto al acuerdo. "Y otra cosa más quiero aclarar: ha salido en varios portales que Camila con este trabajo perdería millones de euros por el acuerdo con Rodrigo y esto no es así, está todo consensuado", sentenció.



Antes de cerrar, el comunicador remarcó que la modelo no estaría hasta el fin del programa de Marcelo Tinelli.



"Y lo que me advirtieron también es que no nos imaginemos una Cami por tiempo ilimitado en la pista, me han dicho que se habló de la posibilidad de un par de meses, no más, que haga 7 u 8 galas y se vaya del certamen", cerró, picante. ¿Qué dirá ella?

Fuente: Ciudad