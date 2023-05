La invitación pública de la China Suárez a Nicolás Cabré: “Te estamos esperando”

La relación entre la China Suárez y Nicolás Cabré se fue afianzando con el paso de los años, luego de su separación, y lo han demostrado cada vez que se comentan en las redes sociales.



En esta ocasión, el protagonista de “Papá por un día” decidió comentarle una publicación a la ex Teen Angels, quien hizo un divertido video bailando junto a su hija.



"¡¡¡Muy bueno!!! ¿Quién es la hermosura que está vestida de negro? Muero de amor", escribió Cabré en la publicación que subió su ex a Instagram, haciendo alusión a Rufina.



A lo que la China decidió responderle con humor y desafiarlo: "Te estamos esperando para un TikTok".



La relación de la China Suárez con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré

A nueve años de la separación del actor argentino y a un año y medio del fin de la relación con el intérprete chileno, la cantante habló sobre el vínculo actual que tiene con los padres de sus hijos.



En diálogo con Intrusos, y en el marco de la promoción de la película Objetos, el periodista Guido Záffora le dijo a la joven: "Benjamín me dijo que recompusieron la relación, que se llevan muy bien, que charlan". A lo que ella respondió: "Hay muchas cosas con las que se arman muchas novelas. Es muy difícil estar todo el tiempo aclarando o desmintiendo. Pero es el papá de mis hijos. Yo tengo eso como lema".



"Así como tengo muy buena relación con Nico. Para mí es inconcebible no llevarme bien con el papá de mis hijos", agregó Suárez respecto al vínculo que tiene con ambos ex.

Fuente: NA