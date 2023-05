Morena Rial, devota de San la Muerte, mostró quién es la bruja que consulta

Morena Rial usó sus redes sociales para hacerles una recomendación muy especial a sus seguidores. En sus historias de Instagram, la joven volvió a afirmar que es devota de San la Muerte y mostró quién es la bruja que consulta para tener éxito en su vida.“Es una de las mejores tarotistas que hay en Córdoba”, expresó la hija de Jorge Rial y les compartió a sus followers un número de WhatsApp para que la contacten en caso de que la necesiten. “Hace todo tipo de trabajos”, aseguró.Además de ser “amiga personal” de Morena, Carla es vidente y ofrece sus servicios para resolver “situaciones imposibles”. En su afiche de promoción se destaca la imagen de San la Muerte, un santo pagano no canonizado por la Iglesia Católica.Desde hace más de un año, la joven mediática dio a conocer públicamente su afinidad hacia este santo. De hecho, semanas atrás volvió a contar que lo tiene tatuado en su brazo, cuando tuvo que salir a desmentir las falsas acusaciones que la vinculaban a un ritual satánico en un hotel de Córdoba.Carla, la bruja que Morena Rial consulta para tener éxito en su vida y solucionar sus inconvenientes personales, también realiza tareas vinculadas al amor como los retornos de pareja y los amarres. El tarot, la limpieza y los trabajos con San la Muerte son otros de los servicios que ofrece.Según las creencias populares, los devotos de San la Muerte lo invocan para atraer amor, trabajo y buena fortuna. Morena Rial es una de sus fieles seguidoras, y hace unos años decidió tatuárselo en el cuerpo.“Muchos me van a criticar, pero bueno, cuando realmente sepan la historia y lo que hace, van a creer. Nada más que decir”, había expresado la hija de Jorge Rial en 2021 a través de su Instagram, cuando mostró el diseño que tiene en su brazo.Además, a principios de mayo de este año, More quedó en medio de un escándalo luego de que se la acusara de realizar un ritual religioso en un hotel de Córdoba y provocar un incendio. Sin embargo, la joven tuvo que salir a desmentir esa información.“La verdad es que es un tema que me chupa tres huevos. La gente sabe que yo tengo a San la Muerte en mi brazo tatuado y eso no quiere decir que yo haga...”, aclaró la influencer al aire de A la tarde (América) y negó ser una “bruja”.