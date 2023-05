Reapareció María Eugenia Ritó y dio detalles de su estado de salud

María Eugenia Ritó se convirtió en una de las vedettes más reconocidas de la década de los 90, tanto que trabajó con importantes figuras del mundo del espectáculo como Antonio Gasalla, Gerardo Sofovich y Carmen Barbieri. También, fue tapa de la revista Playboy y participó en varias ediciones del Bailando. Ahora, luego de muchos años alejada de los medios por su problema con las adicciones, reapareció y dio detalles de cómo se encuentra.“Yo venía convaleciente, de muchísimas cosas, en lo emocional, por diferentes cosas que me pasaron en la vida, por cosas que me han atravesado, como les pasa a muchas personas, que yo ya lo conté en algún momento y hoy no lo quiero contar, hoy soy otra Eugenia, y estoy muy contenta y muy feliz, por eso es que decido festejar, con mi hermana, mi cuñado”, comenzó diciendo.Y explicó: “Es un poco el estar presente ahora, festejar eso, que estoy ahora y que voy a volver”.En esa misma línea, relacionó lo que le pasó con otras artistas argentinas. “No tengo un espaldarazo como el que tuvo Andrea Rincón”, remarcó, y agregó: “Que la ayudaron”.“Como le pasó a Celeste Cid, en su momento, le pasaron cosas, y estuvo sostenida por mucha gente, la ayudaron”, especificó.Asimismo, en el programa, dejaron en claro que la ex vedette tiene planes de volver. “No arriba del escenario, por una cuestión de que ella físicamente no se siente en plenitud, pero tiene ganas de hacer algún panel, le gastaría estar de jurado en el Bailando”, detallaron.