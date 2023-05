Fede Bal le escribió a María Becerra y los fans de la cantante reaccionaron

María Becerra no para de crecer en su carrera. Sus temas son tan populares que fue convocada para formar parte de la banda sonora de la película de Hollywood Rápidos y Furiosos 10, protagonizada por Vin Diesel.



La cantante pudo conocer al actor y hasta contó detalles de cómo fue estar entre estrellas internacionales. Pero además, hizo un nuevo anuncio a sus fans en su cuenta de Twitter. "Mañana les doy una linda noticia. Se viene temita con alguien que ustedes quieren mucho", aseguró, sin dar más información al respecto.



Muchos seguidores le respondieron el mensaje y uno de ellos fue Federico Bal, que al parecer escucha su música, mientras viaja grabando los capítulos del programa Resto del Mundo.



"Pero, María por Dios, dame un respiro, tengo la de 'Rápido y furioso' y la de la boquita sonando 24/7 en mi cabeza, no creo tener espacio para una tercera. Igual sí, seguí así, tkm", le escribió el hijo de Carmen Barbieri a la joven artista.



Rápidamente, Federico Bal se convirtió en tendencia y empezaron a aparecer los comentarios más ácidos y divertidos por parte de los fans de María Becerra, que no olvidan el pasado infiel del actor y su escandalosa separación de Sofía Aldrey. "María no es por aquí"; "Aléjese de María, hombre infiel"; "Alejate de nuestra nena, sucio"; "Medio que me dio cringe", fueron algunas de las sugerencias que le hicieron los fans.