La nueva vida de Soledad Fandiño: del modelaje a una nueva profesión

Soledad Fandiño, conductora y actriz argentina, viajaba contantemente con su hijo Milo a Estados Unidos para que el nene pudiese ver a su papá, René Pérez Joglar, más conocido como Residente. A fines del año pasado decidió hacer un cambio radical en su vida y dejar su etapa en el espectáculo atrás, para instalarse en Miami y comenzar una nueva profesión.La joven comparte sus hábitos saludables diariamente en Instagram, actividad física, comidas y elongación. Se especializó em yoga, una disciplina espiritual y física originada en la India, de la que el año pasado se recibió como profesora.Poco después de recibirse, la ex conductora contó entusiasmada en redes cómo se sentía: “Primera vez enseñando una clase de Yoga, un recorrido que recién empieza, que me llena de gratitud y felicidad. Un nuevo desafío en mi vida”.Soledad suele mostrarse muy feliz en su piso de lujo en Miami. Aprovecha para subir fotos de sus tardes en la playa y de los hermosos momentos que pasa con su único hijo.Otra de los contenidos que más comparte con sus seguidores son las recetas saludables, que van desde ensaladas con ingredientes impensados, hasta licuados para después de entrenar.Pero lo que empezará a hacer es lo que cambiará por completo su rutina. Soledad Fandiño comenzará a dar clases virtuales para aprendices en todo el mundo.Aunque aún la ex conductora no comenzó a brindar las clases en este formato, ya hay muchos interesados en tomar clases con ella debido a los videos que sube a redes con movimientos muy fluidos y ejercicios que parecen estirar todo el cuerpo. El yoga está en su momento más popular y la influencer aprovecha su pasión para sacar jugo.