Sol Pérez mostró en un video cómo se vestía para arrancar la semana

Sol Pérez deslumbró una vez más a sus seguidores con un video. En esta oportunidad, la panelista televisiva mostró cómo se vestía para arrancar la semana.En los últimos días, Sol Pérez reveló en Instagram más detalles de su casamiento con Guido Mazzoni. Cabe recordar que la panelista y el empresario contraerán matrimonio durante el mes de noviembre.Lo cierto es que Sol Pérez respondió consultas de sus seguidores y terminó contando si ya eligió su vestido de novia. Y como si aquello fuera poco, contó que mostrará todo el proceso de creación en sus redes sociales.“¿Ya está en proceso tu vestido de novia?”, le consultaron y ella reveló: “Se, les voy a mostrar todo el proceso”. Y aunque no mostró cuál es el modelo que escogió, subió una fotografía en la que se la ve luciendo un vestido muy revelador, con el que podría estar dando algunos indicios.Hace algunas semanas atrás, Sol Pérez reveló en Instagram cuándo será su gran boda con Guido Mazzoni. “Tengo fecha, me caso el 25 de noviembre. Es una fecha muy especial para mí porque es el cumpleaños de mi abuela. Mi abuela que perdí cuando era muy chica, la mamá de mi mamá”, indicó.Del mismo modo, agregó: “Y yo soy de cáncer, soy muy familiera, y para mí esa fecha tiene algo especial. Además Guido quería que sea luna llena porque no habría tantas posibilidades de que llueva, y el 26 hay luna llena...”.