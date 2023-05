Morena Beltrán quedó alucinada con un futbolista de la Selección Sub 20

La Selección argentina goleó a Nueva Zelanda por 5-0 en el Mundial Sub 20 sobre el cierre del grupo A, en San Juan, con goles de Ignacio Maestro Puch, Gino Infantino, Luka Romero, Brian Aguirre y Alejo Véliz, por lo que se clasificó a octavos de final con puntaje ideal y finalizó como uno de los mejores del torneo.El equipo de Javier Mascherano tuvo no solo un gran rendimiento colectivo sino también en los puntos individuales. En ese sentido, la reconocida periodista deportiva de ESPN, Morena Beltrán, quien realiza análisis de diferentes partidos en sus redes sociales, enloqueció con el desempeño de Luka Romero, quien fue una de las estrellas del encuentro y autor de un golazo.“JAJAJA PARÁ LUKA!!!!!!”, escribió durante el partido ante Nueva Zelanda y en el momento del tanto del jugador de Lazio de Italia, en el que además agregó: “Luka Romero, para levantarse y aplaudir”.Por otra parte, Morena incluyó a todos los extremos argentinos por su buena labor durante el juego ante los oceánicos: “Estamos ante una clase imperdible de GAMBETAS, señoras y señores. Lo de Gauto, Aguirre y Romero. Por favor”.La periodista deportiva analizó el juego de la Selección argentina Sub 20 durante el partido ante Nueva Zelanda y llenó de elogios al plantel que dirige Javier Mascherano.“Estamos ante una clase imperdible de GAMBETAS, señoras y señores. Lo de Gauto, Aguirre y Romero. Por favor”.“Luka Romero, para levantarse y aplaudir”.“JAJAJA PARA LUKA!!!!!!”.