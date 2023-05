Wanda Nara posteó tres fotos de altísimo voltaje dentro del ascensor

Wanda Nara está potenciando al máximo su lado más sensual y las últimas postales que hizo públicas resultaron más que osadas. Al filo de la censura, la mediática se fotografió de espaldas con ropa interior, al tiempo que completó su look con unos guantes y botas negras.La conductora de Masterchef se llevó muchos “me gusta” y halagos, pero no faltaron quienes consideraron que había utilizado demasiados retoques digitales.“Excelente. Todas las mujeres del mundo deberían sacarse una foto igual, sobre todo las que la critican”, fue uno de los comentarios positivos, mientras que entre las críticas uno señaló: “Que viva el Photoshop”.Hace poco, la animadora se fotografió sobre una cama, en lencería y haciendo gala de sus súper curvas. “Se me acercó el chico del barrio, el turro, y el empresario. Yo no escabio y a ninguno le di mis labios”, lanzó.“Se viene y se van a morir”, cerró la mediática, misteriosa sobre su posteo que recibió miles de corazones y comentarios.