Jennifer Lopez al desnudo: posó sólo con zapatos para una sesión de fotos

Hace tiempo que Jennifer Lopez se convirtió en una de las actrices y cantantes más reconocidas a nivel mundial. La famosa acumula en su cuenta personal de Instagram más de 245 millones de seguidores y es una de las celebridades con mayor cantidad de fanáticos en esa red social. La mayoría de ellos siguen al pie de cañón su carrera profesional.Jennifer estrenó hace poco tiempo “The Mother”, una película que puede disfrutarse a través de la plataforma de streaming Netflix. Sin dudas es toda una estrella que, además, es una referente de la moda para muchas personas. Además, la cantante es fanática de la cámara y cada una de sus sesiones de fotos es icónica.Jennifer procura siempre estar en tendencia con cada uno de sus looks. Sin embargo, para una sesión de fotos decidió romper un poco con el molde y optar por un peinado semirrecogido con dos pony tails y extensiones de cabello extralargas. Además, lució un maquillaje con tonos oscuros y smokey eyes para resaltar esa parte del rostro por sobre las demás.Sin embargo, algo que llamó mucho la atención fue que posó sin ropa y el único complemento fueron unas sandalias al estilo romano. Las extensiones y, por supuesto las poses de Lopez, hicieron que nada quede al descubierto.El look monocromático de Jennifer LopezAdemás de marcar tendencia con las sandalias y el extravagante peinado, Jennifer Lopez posó para la cámara con un minivestido de plumas, sin tirantes, en tono lila. En esta línea, complementó el look con unas sandalias de taco alto con tiras entrecruzadas en un color similar al de la estrella del outfit. Las fotos sin dudas impactaron a sus seguidores que no pueden creer que, a su edad, siga luciendo tan joven y fresca al igual que hace 20 años. (Vía país)