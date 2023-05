El romántico gesto de Evangelina Anderson para Martín Demichelis

Desde que volvió de Alemania para acompañar a Martín Demichelis en su aventura como técnico de River, Evangelina Anderson fue de a poco conectando con el ritmo de vida en Argentina. Y sus actividades se parecen mucho a recuperar parte del tiempo perdido. El paseo por Villa Devoto, el barrio de su infancia. Las visitas a sus familiares, postergadas por la distancia. Y el amor cada vez más grande por el club de Núñez, al que alienta cada vez que juega de local y al que decidió homenajear esta tarde de una manera particular.Este sábado los simpatizantes millonarios tuvieron una jornada de festejos al descubrirse la estatua de Marcelo Gallardo, al lado del Monumental. Allí acudió el exentrenador y se fundió en un abrazo con Demichelis, en una de las fotos más buscadas por la prensa y los fanáticos. Atenta a cada detalle, Evangelina replicó en sus historias de Instagram la publicación del periodista Ricardo Dasso con la leyenda “un verdadero abrazo Monumental” y aportando un corazón rojo.Pero allí no quedó el tema, ya que cada vez más identificada con el club Millonario, sumó un fuerte apoyo a Demichelis, rubricado con un detalle estético a tono con los colores. Una foto de las dos manos entrelazadas, apretadas como para darse fuerzas mutuamente, y las uñas de la modelo pintadas de rojo y blanco, los colores del club. Bien visible sobre todo en su dedo índice, donde dibuja claramente una banda roja. Una manera de apuntalar el trabajo de su marido en este presente del club, que lo encuentra como cómodo líder del torneo local pero en una situación de riesgo respecto a su futuro en la Copa Libertadores.Pero la ahora llamada Primera dama de River, no solo tiene tiempo para el club, donde también acompaña a su hijo mayor, Bastian, que juega en las divisiones inferiores. Días atrás, conmovió a sus millones de seguidores al compartir un paseo por la plaza Arenales en Devoto, el barrio de la Ciudad de Buenos Aires que la vio nacer y donde transcurrió su infancia.“La felicidad que me da volver a caminar por la plaza de mi barrio”, comenzó detallando para luego rememorar: “Acá aprendí a andar en bici, moría por la calesita de don Tito, las hamacas y miles de recuerdos tomando mate con mis compañeros de secundaria”, y justo de esa última etapa de la vida adolescente también tendría un instante para rememorar. “¡Cuantas veces visité la biblioteca de Devoto resumiendo libros!”, explicó, para luego explicar a los centennials que “no había Google en ese entonces”.Sobre la recorrida por el barrio, también expresó: “Me encontré con un montón de vecinos y conocidos que hacía años no veía. Los que conocen la Plaza Arenales o ‘Plaza de Devoto’ sabrán muy bien cuál es la más bella de todas”. (Teleshow)