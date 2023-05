Besos, mimos y una manito indiscreta: el festejo de cumple de Jimena Barón

En medio de la felicidad que vive a poco de que comience su nueva gira llamada Mala sangre tour, Jimena Barón recibió sus 36 años rodeada de sus seres queridos, su pequeño Momo (fruto de su relación con Daniel Osvaldo) y el amor incondicional de Matías Palleiro, el hombre que logró conquistar su corazón.“Sobre amor y baile”, escribió la actriz y cantante en su cuenta personal de Instagram junto a varias postales de su íntima celebración en la que se la ve a puro mimo y pasión con su novio, y una manito indiscreta del joven hacia su pareja.Días atrás, Jimena había mandado al frente a Palleiro en su visita a, el programa que conduce Fernando Dente por, donde la invitada de la noche habló de la posibilidad de convivir con Matías.sobre un mensaje que había plasmado en Twitter tiempo atrás: “Me acuerdo que una vez dijiste en redes y no me olvido más, pedías sexo diario. Ahora algo como ‘acá, se tiene relaciones todos los días’. ¡No da todos los días!”.Tras escucharlo, Jimena le puso humor a sus palabras y fue picante con su respuesta: “Seguro no estaba con nadie, pobrecita. No, bueno, no lo veo a Matías todos los días. No convivimos porque él no quiere”, lanzó. Y cerró, entre risas: “Yo sí quero, basta… ¿que viene a comer el guiso y se va? ¡Quedate!”.