Alejandra Maglietti recordó su romance con Mariano Martínez

Alejandra Maglietti fue una más de las personas que cuestionó la peculiar visita de Mariano Martínez en MasterChef (Telefe). Es que la participación del actor no funcionó de la manera que se esperaba y causó una ola de memes en las redes sociales.



En ese contexto, la formoseña, que mantuvo un romance con Mariano hace más de 15 años, no dudó en emitir su opinión al respecto y dar detalles sobre el vínculo que tuvo con él. “Le di unos besitos tontos”, recordó ella al aire de Bendita, programa del cual forma parte.



“Vos saliste con este pibe”, lanzó Beto Casella mientras miraban un informe de la presentación de Mariano en el certamen de cocina. Fue así que Alejandra recordó aquel noviazgo que tuvo con el actor en 2007 cuando él era protagonista de la novela Son de fierro (eltrece).



“Sí, le di unos besitos tontos”, respondió la periodista con sinceridad. “¡Qué recuerdo pobre te queda del pibe! ¿En qué contexto le diste unos besitos?”, quiso saber el conductor de Bendita.



“Me fui a cenar con él, pero fueron unos besitos nada mas”, señaló Maglietti sobre el acercamiento que tuvo con Martínez hace más de 15 años. “Yo estudiaba abogacía, él me fue a buscar después de un parcial”, recordó ella que actualmente ya se recibió de esa carrera.



Al parecer, sus palabras respecto al amorío con Mariano Martínez no fueron muy convincentes. Además, remató su discurso con una polémica crítica: “Envejeció raro. Pasaron los años y ahora me da que puede estar con Wanda, porque está muy Icardi”.

