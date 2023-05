Morena Rial avanza con la idea de comercializar imágenes suyas de alto voltaje

Morena Rial habla cada vez con más frecuencia sobre la posibilidad de unirse a OnlyFans, la aplicación que permite vender y compartir contenido erótico a cambio de dinero. En este sentido, la hija del conductor sorprendió a sus seguidores por pensar en esta posibilidad.Hace meses que la influencer viene anticipando que ingresará al mundo del contenido triple x de fotos y videos para adultos. A través de sus redes sociales, la joven anunció que está averiguando para saber cómo comenzar en esta aplicación.Morena Rial contestó a la consulta de uno de sus seguidores. “¿Y el cafecito?”, indagaron, en referencia a la plataforma argentina en la que también está relacionado el contenido de alto voltaje. En este sentido, la hija de Jorge Rial contestó: “En esas. Justo le hablé a mi amiga para que venga a enseñarme lo del Only Fans”.Es que desde hace un par de semanas, Morena Rial sorprende a los internautas al subir fotos sugerentes a su perfil, donde se muestra con diferentes conjuntos de ropa interior y prendas que dejan ver grandes cantidades de piel.Si bien aún no se lanzó de lleno en compartir imágenes y videos eróticos, después de un retoque estético, Morena Rial sorprendió con una serie de posteos de alto voltaje.En ese momento, la joven se retrató de espaldas con una microbikini estampada y se la dedicó a sus seguidores de Instagram. Fue allí, cuando confirmó que tenía una cuenta de OnlyFans creada, pero sostuvo que no la había utilizado ya que no sabía si era lo suyo.