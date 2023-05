La razón por la que María Becerra no acepta canjes: “Siempre paga todo”

María Becerra está pasando por uno de sus mejores momentos profesionales tras formar parte de la banda sonora de la nueva película de ‘Rápidos y Furiosos’.



Con su popularidad, la cantante podría estar trabajando con sus redes sociales intercambiando productos con las marcas, sin embargo, decidió no hacerlo.



“Siempre paga en los lugares que va a comer y la ropa que usa”, reveló Estefi Berardi en ‘Mañanisima’. “A veces alquila la ropa, pero paga el alquiler o se la manda a hacer y la paga”, añadió la panelista.



Sin embargo, dio detalles del motivo por el cual la cantante no quiere aceptar canjes. Estefi aseguro que María quiere utilizar sus redes sociales solo para poder promocionar su música y sus proyectos personales.



“A veces pasa que algunas marcas en donde María alquiló, lo suben a las redes y ponen ‘María Becerra usa nuestra ropa’. Ella ni se entera, pero tiene a su equipo que se comunican para decirles que no se puede hacer”, sostuvo Berardi.



También, señaló que su decisión es para evitar escándalos con las marcas. Muchas famosas han tenido problemas con los canjes como algunos integrantes de Gran Hermano y Emilia Mernes. “Ella siempre paga todo y prefiere hacerlo para que no se arme lio”, explicó la periodista.

Fuente: NA