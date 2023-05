Revelan amenazas que recibió María Fernanda Callejón por parte de su ex

María Fernanda Callejón se separó de Ricky Diotto, después de 12 años de amor y de una hija en común, Giovanna, que fue muy buscada y deseada por ambos.Si bien al principio estaban muy enamorados, la relación terminó muy mal cuando salieron a la luz las supuestas infidelidades del músico y luego, de a poco, María Fernanda comenzó a relatar los episodios de maltrato que padeció en la intimidad de su hogar.

Lo cierto es que Diotto decidió buscar ayuda por parte de un abogado para impedir que Callejón siguiera contando más detalles. “Soy bicho de televisión y me amordazaron. Esto es un acto de destrato. Hay una Justicia divina y la Justicia divina no falla nunca”, dijo la actriz.En Socios del Espectáculo pasaron unos audios en donde se escuchan las amenazas de Diotto: “Es una barbaridad lo que hiciste. Me desviví por vos. En 12 años no te pedí ni que trabajaras, te di una vida de millonaria. Dejé de lado mi carrera, mi sueño de ser cantante y venís a decir que te traté como un mueble. Sos una sinvergüenza”.“Voy con los tapones de punta para que me devuelvas todo lo que corresponde. No hables más de mí porque vos y yo sabemos que tenemos muchos secretos. Yo me voy a encargar de que todo el mundo se entere realmente quién sos. A mí no me rompas más los huevos”, amenazó el músico.Además, mostraron una imagen que está presentada en la denuncia que Callejón hizo en la Justicia por violencia de género, donde se puede ver el moretón que tiene la artista en uno de sus brazos. “Acabo de ser violentada físicamente. Cuando me seguía diciendo que yo sólo ayudaba y el que pagaba todo era él a los gritos y cuando se dio cuenta me agarró fuerte de los brazos y me tiró contra la pared”.