Joven galán reveló cómo le fue con la venta de fotos de una parte de su cuerpo

La venta de contenido privado cada vez se vuelve más común entre los famosos. Nicolás Riera, el ex Casi Ángeles decidió sumarse a esta movida comercializando fotos y videos de sus pies en la aplicación Feet Finder.“¿Tenés fetiches con los pies? Parece que les interesan más mis pies que el gaming, así que les dejo mi usuario de Feet Finder para quien quiera mis pies, ahí tienen, acá”, comentó Nico en sus redes sociales hace algunos meses.El actor habló por primera vez sobre cómo le fue vendiendo imágenes de sus pies y reveló que no fue como esperaba. “No le saqué mucho, lo probé pero no. Es una plataforma que subís solo fotos o videos de pies y la gente paga por eso”, comentó en Socios del Espectáculo.Nico explicó que decidió crear la cuenta tras recibir elogios de sus pies. “No sé si tengo lindos pies, pero no sé si buscan lindos pies. Yo me armé un perfil y empecé a subir fotos de pies a ver si funcionaba”, señaló.Sin embargo, el actor fue consultado por cuanto dinero consiguió vendiendo fotos de sus pies y reveló que no fue como esperaba. “Hice dos mangos, poco la verdad”, confesó.En la aplicación, Nico Riera aparece bajo el nombre de “NickRiver” y alcanzó solo 16 seguidores. Según detalla su cuenta, quienes deseen ver el contenido que publicó deberán pagar entre 15 y 25 dólares dependiendo la imagen o video.Además, contó cómo funciona la aplicación de ventas de pies. “Parece que hay gente a la que le gustan los pies. Te pagan por mensaje, también te pueden pedir cosas, por suscripción Es como un Only Fans”, detalló.