María Guardiola, la hija Pep, generó comentarios por mirar a Julián Álvarez

En las últimas horas se difundió un video de los festejos por el campeonato del Manchester City en el que las hijas de Pep Guardiola se vieron deslumbradas por el delantero argentino Julián Álvarez.

Fue María, la hija mayor de Pep que tiene 21 años, la que generó todos los comentarios por la forma en la que miraba al ex atacante de River, mientras se sacaba fotos con el entrenador y su familia, para celebrar el tercer título consecutivo del conjunto citizen.María Guardiola es la mayor de los hijos del matrimonio entre Cristina Serra y Pep Guardiola. La joven tiene 21 años y es modelo publicitaria. Además, tiene más de 500 mil seguidores en Instagram en donde se encarga de mostrar su modo de vida fit y los lujosos lugares que visita.Debido a su profesión y el estatus de su familia, María Guardiola es una viajera frecuente. Entre sus destinos favoritos se encuentran Londres, París, Barcelona, Marbella y la isla de Barbados, en el Caribe.En 2021, María fue relacionada sentimentalmente con el jugador inglés Dele Alli, que actualmente milita en el Besiktas de la Superliga de Turquía. No obstante, la relación no se confirmó y nunca se les volvió a ver juntos. Actualmente, se desconoce si está soltera o en pareja, pues su vida amorosa suele llevarla con hermetismo en redes sociales.Además de María, el matrimonio Guardiola tiene otros dos hijos: Marius, de 20 años, y Valentina, de 15. Los tres, en compañía de Cristina, son la fuente de inspiración para el entrenador español.