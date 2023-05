Nancy Pazos, del “me faltaba fantasía” a “la gente no me tiene miedo”

Pazos, confesó en una entrevista a corazón abierto por La Once Diez/Radio de la Ciudad que “nunca jugué a las muñecas, me faltaba fantasía. Aprendí rápido a evadirme a través de los libros. Vengo de una familia digna pero pobre, no se llegaba a fin de mes, iba al almacén a pedir fiado porque a mí mamá le daba vergüenza".



"El colegio para mí era como una escapatoria, no había filtro de los problemas de los adultos, yo me enteraba de todo. Terminaban las clases y yo lloraba desconsoladamente, porque no quería que se terminara”, sentenció.



¿Qué pasó con Diego Santilli?

Por otra parte, se refirió a cuánto sufrió la separación del diputado nacional y precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, Diego Santilli. “Lo viví con mucho dolor, fue público el dolor. Era un lugar que tenía en la sociedad, cuando me separé o cuando dije que me dejaron. El tiempo me dio la razón y había otra persona. De golpe dejé de ser invitada a todos los eventos sociales de la Ciudad de Buenos Aires, fui cancelada socialmente de todos los lugares a los que pertenecía genuinamente por con quien me había casado”.



Por último, cuando se le preguntó si es una persona temida, respondió: “No sé si me tienen miedo, pero impongo respeto. Miedo no porque soy una buena mina, si alguna vez lastimé a alguien no fue queriendo, soy de esas personas en las que la gente sabe hasta dónde discutir y dónde no, me siento respetada en ese sentido”.

Fuente: Exitoína