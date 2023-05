Falleció Ray Stevenson, actor de "Thor" y "Star Wars"

¿Quién era Ray Stevenson?

El actor Ray Stevenson, que este jueves 25 de mayo iba a cumplir 59 años, murió en el hospital Rizzoli de Ischia, en Italia, tras haber sido ingresado por problemas de salud que aún no han sido revelados.No se han dado detalles de por qué Stevenson tuvo que retirarse de la filmación de la película. El hombre, nacido en Irlanda del Norte, se encontraba rodando “Cassino a Ischia”, dirigida por Frank Ciota. El actor no logró terminar sus escenas en la producción italiana.El actor nació en 1964 en la ciudad de Lisburn, Irlanda del Norte, fue especialmente conocido por interpretar al legionario Tito Pullo en la afamada serie ‘Roma’ de HBO y la BBC entre 2005 y 2008. Su debut en el cine se produjo en 1998 en la cinta ‘The Theory of Flight’ de Paul Greengrass y también trabajo en ‘El Rey Arturo’ (2004), protagonizada por Clive Owen.Su compañero en el set de ‘Roma’, James Purefoy, publicó en su cuenta de Twitter al enterarse de la noticia. “Muy triste escuchar la noticia de que Ray Stevenson, nuestro Pullo en Roma, ha fallecido. Un actor brillante, audaz, más grande que la vida que llenó cada papel que interpretó hasta el borde. Mis pensamientos están con su familia, su encantadora esposa Betta y sus hermosos hijos. Que pérdida.”Al actor también se le recuerda por su participación en las entregas de personajes de los cómics de Marvel como Frank Castle en “Punisher: War Zone” de 2008 y como Volstagg en las primeras tres películas de Thor. Durante el rodaje de la serie ‘Roma’ conoció a la que era su actual pareja, la antropóloga italiana Elisabetta Caraccia, con quien tuvo tres hijos.Además de la película que se encontraba filmando, el actor dejó otros proyectos pendientes. La serie de televisión del universo de Star Wars ‘Ahsoka’, en la que interpreta al personaje Baylan Skoll, se estrenará en agosto de este año. Mientras que la película húngara ‘1242: Gateway to the West’ llegará en noviembre. Stevenson ya había dado su voz para las series animadas de Star Wars ‘Rebels’ y ‘Clone Wars’, pero con un personaje diferente.