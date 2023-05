Wanda compartió picantes fotos en la cama y escribió: "El turro y el empresario"

Mientras Wanda Nara continúa separada de Mauro Icardi, no deja de publicar mensajes donde juega con su estado sentimental. A través de Instagram compartió un sensual posteo donde parece dirigirse a L-Gante, con quien volvió a tener un acercamiento, como al papá de sus hijas.La animadora de MasterChef se fotografió sobre una cama, en lencería y haciendo gala de sus súper curvas. “Se me acercó el chico del barrio, el turro, y el empresario. Yo no escabio y a ninguno le di mis labios”, lanzó.“Se viene y se van a morir”, cerró la mediática, misteriosa sobre su posteo que recibió miles de corazones y comentarios.En medio de los fuertes rumores de romance que enfrentan Wanda Nara y L-Gante, Kennys Palacios (estilista e íntimo amigo de la empresaria) fue contundente al opinar del cantante y de esta relación de la que ya se hicieron eco las redes y los medios.Indagado por su vínculo con la hermana de Zaira Nara, Kennys se sinceró en una nota que dio a LAM: “No sé si tengo un sentido, pero sé cuando hay alguien que no me gusta y se lo digo a Wanda, y capaz el tiempo me termina dando la razón”.Fue entonces que, ante la consulta sobre si lo decía por el músico, el entrevistado confesó: “A ver… él es una persona que no me hizo nada, pero jamás me cerró del todo. Había cosas que Wanda no me decía y después salía en todos los medios y ¿por dónde filtraban esas cosas? Por él y su gente. Yo creo que se hizo conocido… o sea es conocido, pero creo que Wanda lo ayudó con el tema que lanzaron”.Tras escucharlo, Ángel de Brito tomó la palabra: “Yo no tengo ningún problema con L-Gante y me cae bien. Pero medio raro que un día él vaya a los Premios Gardel 2023 porque le piden del canal y al otro día aparece con la China Suárez en un evento sabiendo todo lo que pasa en el medio”.Y el Palacios cerró, filoso: “Igual, me alegra que pasen estas cosas para que se den cuenta de las personas que tienen al lado y las pocas personas que no tienen códigos. Por una parte, no sé si es que me alegra que haya pasado esto, pero esta bueno para que ella también se dé cuenta”.