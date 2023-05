El sentido posteo de la China Suárez en el día del cumpleaños de Rusherking

La China Suárez y Rusherking se separaron en medio de un gran escándalo cuando comenzaron a circular rumores de infidelidad por parte del músico y también de la actriz.Fue entonces que La China decidió compartir un sentido mensaje mediante sus redes sociales dejando en claro que no fue ella la que dio por finalizada la relación: "Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste"."Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida", escribió.Mientras que Rusher también habló en sus redes: "Quería contarles que con Euge ya no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí".El cantante se mostró muy enojado con que le nombren a su ex hace unos días, mientras que ella se muestra muy bien acompañada por L=Gante.El tiempo pasó y la China Suárez continúa su vida, muy cerca de La Joaqui y de Marcos Ginocchio También.Hablando del ex "Gran Hermano" se desató una supuesta pelea entre Rusher y Marcos.Hoy en el día del cumpleaños veintitrés de RusherKing, Eugenia subió un video con su hijo, el detalle que llamó la atención fue que acompañó la publicación con unos corazones vendados, como un corazón que intenta sanar.