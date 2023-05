Juliana de Gran Hermano suplicó por ir al Bailando 2023

Juliana Díaz está desesperada por ingresar al "Bailando por un sueño" al igual que su ex compañera de "Gran Hermano" Constanza Romero. Enamoradísima de Maximiliano Giudici, "Tini" no escatima en esfuerzos para poder lograr la atención del Chato Prada, Federico Hoppe o de Marcelo Tinelli. En un particular video, suplicó desesperadamente para que la llamen y, además, les tiró un palito a los hermanitos.A pesar de las críticas que podrá recibir, "Tini" está dispuesta a hacer lo necesario para entrar al certamen de baile y, en un video que realizó en su cuenta de TikTok, pidió que la tengan en cuenta: "Hola, Chato. Si dale, dale. Ah no, no es un teléfono. Escúchame una cosa, ¿Qué está pasando?, ¿Qué está pasando que no me llamaron del Bailando todavía? Soy la primera expulsada de todas las ediciones de Gran Hermano"."Cómo no me vas a conocer, ¿No me conocés? Me presento, mucho gusto, Juliana, un placer. Soy histriónica, simpática, me encanta bailar, tengo un novio cordobés. ¿Querés que vayamos los dos? Vamos los dos. ¿Querés que vaya sola? Voy sola", expresó Juliana de "GH" durante su petitorio a Marcelo Tinelli.Además, la ex concursante de "Gran Hermano" se dio el lugar para tirarle un palito a sus compañeros de la casa que ya tienen ofertas para seguir trabajando en Telefé: "Pero escúchame, que Telefé ya tiene a sus chicos. Yo me la tengo que rebuscar, la tengo que remar".Para finalizar, juntó sus manos y suplicó con todas sus fuerzas para que sea tenida en cuenta: "Toda mi vida dije ay Marcelo querido yo quiero estar ahí bailando con ustedes. Dándole picante, contenido. Por el amor de Dios. Llámenme".