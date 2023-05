Báez disparó una filosa indirecta tras el encuentro de L-Gante y la China Suárez

Tamara Báez se hizo conocida por su historia de amor con L-Gante, la cual tuvo de fruto a Jamaica, la hijita que tienen en común. La ex pareja con el tiempo decidió hacer las paces, aunque cada tanto se producen chispazos a causa de la relación que tiene él con Wanda Nara. En ese sentido, la influencer publicó un filoso mensaje que parece estar dirigido al cantante tras su encuentro con la China Suárez.Resulta que el referente de cumbia 420 se hizo presente en la avant premier de "Objetos", la última película de la actriz. Su asistencia llamó la atención de todos debido a que el artista tiene una gran amistad con Wanda Nara, su archienemiga desde el "Wandagate".Asimismo, la influencer se hizo eco del momento con una llamativa frase: “No me busques en otras personas, no estoy en ninguna”, fue la frase que replicó en sus historias de Instagram, proveniente de una imagen de la conocida muñeca de la que es súper fanática.De esta forma, Tamara Báez habría dejado en evidencia que, así como no le sienta bien la relación que tiene L-Gante con Wanda Nara, tampoco le gustaría esta nueva que tendría el padre de su hija con la China Suárez, quien se encuentra soltera desde hace un tiempo tras su ruptura con Rusherking.