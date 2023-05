Candela Lecce dio detalles del desempeño de Mauro Icardi en la intimidad

Espectáculos Difundieron los chats privados entre Mauro Icardi y Candela Lecce

Candela Lecce revolucionó el mundo del espectáculo luego de asegurar que pasó una noche hot con Mauro Icardi cuando él viajó a la Argentina para visitar a Wanda Nara. Ahora, la joven de 23 años dio detalles del amorío que habría tenido con el futbolista y le puso puntaje a su desempeño en la intimidad.Este miércoles, al aire de Desayuno Americano (América), Lecce dio precisiones sobre su vínculo con el delantero del Galatasaray. “Nos conocimos en octubre por redes, fuimos tejiendo una relación, y finalmente el encuentro fue en marzo”, explicó sobre el vínculo, para luego remarcar que ella decidió exponerlo un mes y medio después, en un momento de mucha indignación.“A mí en todo momento me dijo que estaba solo. Me decía que estaba en una situación complicada, pero separado y yo decidí creerle”, explicó molesta.Tras destacar que estuvieron chateando durante cuatro meses hasta verse, señaló que entre los temas más recurrentes estaban las cuestiones del día a día. “Compartimos los códigos del interior, entonces hablábamos de cómo estábamos, qué hacíamos, en un momento me enfermé e hicimos videollamadas”, dijo Candela sobre su presunto vínculo con el deportista.El periodista no se la dejó pasar y la arrinconó: “¿Tuvieron sexo o no? ¿Del 1 al 10 cuánto le das?”. “Chicos, es un jugador de futbol... Jugó un buen partido, se podría decir”.Tras contar que pasó una noche hot con Mauro Icardi, Candela Lecce reveló cuáles fueron las consecuencias que sufrió por haber dado a conocer públicamente el amorío.“Fue demasiada exposición. Yo tenía mi vida establecida, mi trabajo y mi familia”, lanzó la supuesta tercera en discordia que provocó el distanciamiento de la mediática con el padre de sus dos hijas. “Yo perdí mi trabajo por hablar de Mauro”, expresó Cande en Intrusos (América) con arrepentimiento por la difusión de sus audios donde relató cómo fue su último encuentro con el delantero del Galatasaray.