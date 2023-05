Teresa Calandra: “Vi la luz y vi un túnel a lo lejos”

Jorge Rial confirmó que estuvo muerto 10 minutos y reveló que fue una sensación muy cálida y agradable. Recordó el relato de Víctor Sueiro y comprendió cómo era esa luz y ese túnel del que hablaba.Pero ellos no fueron los únicos en haber tenido experiencias de este tipo. Teresa Calandra había contado algo similar durante su visita al programa PH en el 2021. Y ahora decidió dar más detalles durante una entrevista con Nosotros a la mañana.

“Los médicos dijeron que tuve un síncope. Yo sentí que mi cuerpo se elevaba. Estaba toda vestida de blanco. Me iba elevando y alguien me recibía y me daba la mano. De pronto abrí los ojos y lo veo a mi marido desencajado, llorando, haciéndome respiración boca a boca. Le dije ‘ya volví, pero la próxima vez no me traigas. Quiero que sepas que estuve en el mejor lugar que pude estar’”, aseguró Calandra.“Vi la luz, vi un túnel a lo lejos. Y cuando estaba por entrar, me trajeron. Yo estaba muy bien, estaba en gracia de Dios. No le tuve miedo a la muerte”, reveló la ex modelo, quien al poco tiempo recibió el llamado de Víctor Sueiro: “Le conté la historia y me dijo ‘bienvenida al club’”. Además, le preguntó quién la había recibido y ella pudo recordar que vio a su primer marido, que por ese entonces (en 1998) estaba vivo.Teresa aseguró que no le teme a la muerte porque ya pudo ver de qué se trata: “Yo sentía que estaba en una gracia que me elevaba. Aprendí a no tenerle miedo a la muerte, es un paso a otra vida. No sé por qué me pasó a mí pero estoy agradecidísima. La muerte no me cambió, pero la pandemia sí, me hizo disfrutar más el día a día”.Por último, pidió que dejemos partir a las personas que están sufriendo: “Hay que ayudar a partir a las personas que están atravesando una enfermedad terminal”.