El impresionante adelanto de la nueva "Misión Imposible: Sentencia Mortal"

Después de muchas anticipaciones, se dio a conocer el tráiler de "Misión Imposible: Sentencia Mortal. Parte 1", la séptima entrega en la franquicia de acción liderada por Tom Cruise. Dirigida por Christopher McQuarrie, quien ya estuvo a cargo de otras dos de la misma saga, la película llegará a los cines el 12 de julio. Como anticipa su título, habrá una segunda parte cuyo estreno se proyecta para 2024.El avance fue compartido en redes por su protagonista y las cuentas oficiales del film. Allí, al compás de la inconfundible canción que la identifica (del argentino Lalo Schifrin), se pueden ver algunas de las escenas de acción características de la saga, incluida la que desde la producción anticiparon como "la secuencia de acción sin efectos más grande de la historia del cine": Ethan Hunt, el personaje de Cruise, salta en moto desde un acantilado, sin destino claro de aterrizaje.En épocas de excesos de efectos especiales, uno de los valores de la franquicia cinematográfica de "Misión Imposible", iniciada en 1996 bajo la dirección de Brian de Palma, radica justamente en que Cruise realiza mucha de las escenas de acción sin dobles de riesgo, y que las secuencias se filman sin CGI. La saga fílmica está basada en la serie televisiva de los años 60 creada por Bruce Geller.

