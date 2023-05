Coti de “Gran Hermano”, furiosa por rumores de separación de su novio

Constanza Romero resultó ser una de las "hermanitas" de "Gran Hermano" más ambiciosas y firmes en sus decisiones. En las últimas horas, enfurecida, la futura participante de "Bailando por un sueño" aclaró su situación sentimental por los rumores que circularon de una separación de su novio, el cordobés Alexis "Conejo" Quiroga.



Una seguidora de Instagram le consultó si había terminado su relación y, en un mensaje contundente, la polémica Coti afirmó: "¡Nop! No hagan caso a todo lo que leen, especialmente en Twitter, lo peor que hay". La ex hermanita de "GH" dejó claro que no se debe prestar atención a los comentarios infundados en las redes sociales.



Además, Coti decidió tomar medidas drásticas para protegerse de la "toxicidad" en línea. "Claro que después tenemos que buscar mermar esas cosas invirtiendo acciones, pero de igual manera hablan al pe. . . ", expresó la novia de Alexis. Para alejarse de esa red social, la ex participante de "Gran Hermano" decidió tomarse un tiempo fuera de Twitter.



La situación se volvió aún más problemática, ya que Coti descubrió que se están creando "cuentas falsas para inventar o suponer cosas" sobre su relación. "Se imaginan cosas que no son", lamentó Romero. Estos falsos rumores causaron un gran malestar en la ex concursante, quien enfatizó que ella es la primera en enterarse de todo y conoce las verdaderas razones detrás de su situación con "Conejo".

Fuente: Diario Show