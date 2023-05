“Lo que se perdió Rusher”: el osado “look” de la China Suárez

El auto que le regaló Rusherking

La China Suárez suele compartir sus looks más osados en su cuenta oficial de Instagram y no duda en publicar fotos y videos de las producciones de moda que lleva adelante. En las últimas horas, la actriz dejó a sus seguidores sin palabras luego de publicar una postal en donde la vemos con un corpiño de encaje transparente y un pasamontañas.Es que luego de confirmar su separación de Rusherking con un posteo de Instagram, la actriz decidió continuar con su contenido habitual en las redes sociales. Así, la vimos llevar un corpiño transparente con tiras de cuero y arandelas plateadas que acompañó con un jean tiro bajo que generó el efecto tanga a la vista.El detalle que llamó la atención fue el pasamontañas que se puso en la cabeza, que solo dejó ver sus ojos claros. Aunque lució gran parte de la cara tapada, la China aprovechó para delinearse, haciendo que su mirada resalte en la postal que recolectó gran cantidad de likes y halagos.“Mí amiga a la semana de separarse”, “Para Rusher que lo mira por TV”, “Lo que se perdió Rusher”, “Yo también me quiero separar ahora”, “Empezó a picar el anzuelo” y “Lo que te perdés, santiagueño”, fueron algunos de los miles de comentarios que recibió la imagen.La China Suárez habría tomado una drástica decisión con respecto al auto que Rusherking le había regalado para su cumpleaños. Tras anunciar su inesperada separación, aseguraron que la actriz prefirió deshacerse del vehículo descapotable.Según dieron a conocer este jueves por la mañana en Valentonados (Radio Vale), la ex Casi Ángeles habría iniciado una transferencia en las últimas horas para devolverle a su exnovio el Volkswagen New Beetle modelo 2006, valuado en 20 mil dólares o casi 8 millones de pesos.“Según nos contó una fuente que no voy a revelar, está harta y en este momento, devolviendo el auto”, emitieron Julieta Camaño al aire del programa que conduce junto con Bruno Aversano. “Tras la ruptura ella recibió un montón de críticas con respecto a si se quedaba con el auto o sino”, sumaron también.Para confirmar esa información dieron un dato muy preciso sobre el vehículo descapotable. “Está a nombre de la China Suárez y está registrado en el Registro de Automotor de Olivos Nº7. Ya está hecho el pedido de transferencia. Es inminente, se va a resolver rápidamente porque ella necesita desprenderse de eso”, comentaron.“Quería darle alto regalo, me esforcé mucho y conseguí lo que ella quería. De hecho, fui a plotearlo del color que quería y se lo entregué con un moño gigante”, había dicho en ese momento Rusherking en diálogo con Radio One. “Ahora está feliz de la vida”, señaló él con gran orgullo. Fuente: (Tn)