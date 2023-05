A los 53 años, jugueteó con escotado traje de baño: “No soy perfecta pero...”

Marisa Brel atraviesa uno de los momentos personales más difíciles ya que días atrás contó que fue estafada y perdió 25 mil dólares. La salud de la periodista se vio perjudicada por esta situación por el estrés que le generó, pero se mostró optimista y se tomó el fin de semana para descansar.La panelista se puso una enteriza ajustadísima, más allá del frío que le marcó alguna que otra parte de su cuerpo, y lució orgullosa sus 53 años.“No soy perfecta pero me cuido y me amo. Y en estos días me mimo y consiento porque me lo merezco. Porque me podrán lastimar pero nunca derrotar”, escribió al pie de su video en el que posa desde distintos ángulos con su traje de baño, haciendo referencia a lo que le pasó en los últimos días.“Diosa total”, “Hermosiiiiiiiima”, “Sos muy linda!!”, “Estás divina Marisa”, “Que hermosa mujer, te admiro”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al pie de su publicación que en pocas horas recibió miles de “me gustas” y mensajes de aliento.