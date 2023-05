A los 48 años, se mostró totalmente natural en microbikini

Nazarena Vélez se fue de vacaciones a Brasil con su pareja y no puede estar más contenta. La panelista de LAM estaba esperando este momento con muchas ganas para poder estar en la playa y disfrutar de la calma y el sol.Horas más tarde, Nazarena Vélez volvió a posar con otra microbikini diferente. Esta tiene un color más ocre o amarillo quemado, donde la parte de arriba tiene un volado que se puede subir o dejar straples.“Podés elegir las bombachas que son más altas. A mí me gusta así porque no me importa nada la pancita que eché el primer día ya”, soltó Nazarena.