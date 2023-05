Thelma Fardin tras la absolución de Juan Darthés: “Esto no termina acá”

Sociedad Darthés fue absuelto en la causa por violación a Thelma Fardin

“La Justicia es el último bastión de un sistema violento y patriarcal”, disparó Thelma Fardin en la conferencia de prensa que dio luego de que el Tribunal de Primera Instancia de Brasil absolviera a Juan Darthés en la causa por abuso sexual.Al borde del llanto, la actriz se mostró indignada por el fallo a favor de Darthés: “La Justicia propone un juego perverso, las víctimas somos el único orejón del tarro”. Más allá de esto, aseguró que seguirá peleando y que en los próximos 15 días apelará: “Es una batalla que conquistamos, no lo van a cambiar. En eso no vamos a retroceder. Mi verdad es la verdad, y eso no cambia por lo que diga este fallo”.“Estoy cansada, pero no me van a quebrar y esto no termina acá. Vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si hace falta. No me voy a callar, ni voy a bajar los brazos”, concluyó.Esta mañana Fernando Burlando informó que el Tribunal de Primera Instancia de Brasil absolvió a Juan Darthés en la causa de abuso sexual iniciada por Thelma Fardin. En las últimas horas trascendieron los detalles del fallo que también levantó las cautelares que impedían que el actor saliera de Brasil, país en donde reside actualmente.“Después de analizar toda la prueba adjunta al expediente, entiendo que no fue posible probar, con la seguridad necesaria capaz de generar un juicio condenatorio, la ocurrencia de la conjunción carnal”, dice la sentencia firmada por el juez federal suplente Fernando Toledo Carneiro.En ese sentido, destaca que no pudieron precisar cuándo ocurrió la relación carnal: “La versión de la víctima no fue consecuente en cuanto a las relaciones carnales, ya que durante más de nueve años este hecho fue omitido en las pocas denuncias que hacía a personas de su confianza”. Y agrega: “La conjunción carnal no fue narrada ni siquiera al día siguiente de los hechos. De esta manera, los testigos escuchados en la corte realmente corroboran gran parte del testimonio de la víctima. Es posible notar que Thelma narró diferentes partes de lo sucedido a algunas personas cercanas a ella”