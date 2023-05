Ratoneó a sus fans con una minifalda rosa “bebé” que dejó ver sus glúteos

Agustina Añon forma parte de las influencers más relevantes y trascendentes en las redes sociales. Actualmente, la joven acumula más de 1 millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram con quienes a diario comparte sus mejores outfits para enfrentar su agenda personal y laboral.Como suele ser habitual, Agustina causó sensación entre sus seguidores al posar ante la cámara con un look sensual que compartió con aquellos que están atentos a cada uno de sus posteos diarios en la red social.Así se pudo ver en las imágenes que Agustina lucía una remera blanca de manga larga y de cuello redondo de tela morley brillosa que permitió apreciar su trabajada figura.Añon acompañó esta prenda con una minifalda rosa bebé a la altura de la cadera que dejó ver sus glúteos al aire libre mientras estaba arrodillada en la alfombra que combinaba la remera que llevaba puesta.La influencer completó el look con unas medias cortas blancas por encima de los tobillos con unas zapatillas de tela en tonos rosados y amarillos. En algunas de las postales, Agustina posó junto a un peluche en forma de conejo, también de color rosa para generar un balance en las imágenes que formaron parte de la publicación.Finalmente, Añon decidió hacerse dos colas altas con su largo cabello rubio. En cuanto al make up, Agustina optó por un maquillaje natural por lo que colocó un labial en tono nude en sus labios y enmascaró sus pestañas para profundizar su mirada de ojos azules.Como no podía ser de otra manera, la influencer obtuvo miles de elogios gracias al sensual look en la sección de comentarios así también cientos de ‘likes’. “Mini skirt & converse”, escribió Agustina junto a un emoji de un moño rosa. (Vía País)