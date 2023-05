Escote, cadenas y transparencias: Juliana Díaz mostró sus dotes de modelo

Tras su salida de Gran Hermano, la “Pipi” Juliana Díaz retomó su presencia en las redes sociales y junto a su novio Maxi Giudici comparten imágenes de sus viajes, eventos y visitas. La ex hermanita oriunda de Venado Tuerto, que también es modelo desde antes de entrar al reality, volvió a sus trabajos posando para marcas textiles y protagonizó dos sesiones de fotos que dejaron a más de uno suspirando.La “Tini” de Gran Hermano modeló para una marca de ropa con dos atuendos muy reveladores y sensuales. En la primera sesión de fotos, una desenfadada Juli luce un osado top de cadenas con un impactante escote y un jean tiro medio. El outfit, que recibió miles de likes en las redes sociales, se completa con un sombrero de ala ancha para mujer en color negro, uno de los accesorios tendencia de la temporada.La santafesina novia de Maxi también vistió muchas transparencias para otra campaña de la misma marca. Esta vez, Juli enamoró a sus seguidores con un outfit en el que su ropa interior apenas se escondía debajo de una tela con muy poca opacidad.El total look que usó para la sesión consistió en un conjunto de ropa interior negro con detalles grises, un pantalón tipo cargo de tela con transparencias y un top manga larga con la misma línea textil y terminaciones en plush en la zona del vientre. Para completar, la modelo lució un peinado súper tirante, una trencita decorada con anillos y aros de argolla extremadamente grandes. (Via País)