Angelina Jolie, de novia con un multimillonario muy parecido a Brad Pitt

Angelina Jolie anunció su divorcio de Brad Pitt en el año 2016 y no volvió a tener una pareja estable hasta ahora. Según informó Glamour, la reconocida actriz habría iniciado una relación con el multimillonario David Mayer de Rotschild, dueño de un patrimonio que supera las 8.000 millones de libras.



La actriz, de 47 años, fue captada por la prensa cuando salía de comer del exclusivo restaurante Nobu, de Malibú, con Mayer, de 44 años. El nuevo novio de Angelina nació en Londres, es ecologista, aventurero y heredero de una fortuna impresionante. Su familia pertenece a la clase alta mundial, banqueros de la familia real británica. Su padre, Sir Evelyn de Rothschild, fue consejero para las finanzas privadas de la reina Isabel II.



Fue elegido “héroe de la defensa del medioambiente” por las Naciones Unidas, pasión que comparte con la actriz. Ellos no hicieron una confirmación oficial, pero de a poco comienzan a mostrarse juntos y los seguidores de la actriz no pueden evitar notar el parecido del hombre con Brad Pitt.



Angelina Jolie es madre de 6 hijos, mientras que no se sabe demasiado de la vida privada de David Mayer. En 2020, el New York Times reveló que vivía con su mujer, la actriz Karina Deyko, en Los Angeles.