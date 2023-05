Jesica Cirio habló de las chances de que Jey Mammón vuelva a la televisión

Jésica Cirio habló de Jey Mammón tras ser consultada al respecto en diálogo con Radio Zónica y barajó sobre las posibilidades de que el humorista vuelva a la televisión.



“No lo sé. Es algo que tiene que ver la gente y él. Me siguen sorprendiendo estas cosas, uno nunca se deja de sorprender”, dijo la modelo.



Entonces, la conductora de La Peña de Morfi agregó: “Estas situaciones te angustian, te sorprenden y te desconciertan. Que se yo, fue todo muy inesperado, muy triste”.



“Hablé en ese momento y ahora en este tiempo no volvimos a hablar”, dijo Jésica y dejó en claro que no volvió a tener contacto con el actor.



Jésica Cirio contó de qué manera la afectó el escándalo de Jey Mammón con Lucas Benvenuto: “Me afectó por todo lo qué pasó, por el programa”.



“Por toda la gente de mi equipo con la que llevamos años en el programa, por donde lo mires es una situación muy complicada”, sentenció la modelo.