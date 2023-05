“Rápidos y Furiosos 10”: todo lo que se debe saber antes de su estreno

Es uno de los estrenos más esperados de este 2023 que viene entregando en cuotas, Vin Diesel regresa con su personaje de Dominic Toretto en un nuevo film. Fast X se estrenará en cines el 18 de mayo de 2023 y la ansiedad de sus fanáticos ya no se puede contener más. “El final del camino comienza”, adelantaba el póster de promoción de esta película número diez de la saga de Rápidos y furiosos (Fast & Furious), en la que se veía a Toretto con un fondo negro mientras sostiene entre sus manos un crucifijo.El film contará con varias incorporaciones al elenco estable de las películas. La de Jason Momoa (Aquaman) es clave, ya que interpretará al gran villano de la trama, Dante Reyes, hijo del narcotraficante asesinado en Rápidos y furiosos: 5in control (Fast Five). “Es el mejor villano masculino de la saga hasta ahora”, dijo Michelle Rodríguez en una entrevista con el sitio Collider en relación al trabajo de Momoa y agregó: “Venganza con una sonrisa. Suena ligero, pero cuando veas la película, sabrán exactamente de lo que estoy hablando”, concluyó la actriz, una de las históricas de la saga.Momoa también se refirió a su villano: “Puedo ser el chico malo finalmente. He sido el chico bueno por un tiempo”, dijo el actor a la revista Variety y agregó: “Es muy sádico, andrógino y tiene un poco de pavo real… Tiene muchos problemas este tipo. Definitivamente, tiene algunos problemas con su papá”, concluyó entre risas.También se suma la ganadora del Oscar, Brie Larson (Capitana Marvel), quien le dará vida a Tess, una muchacha que se unirá al clan de Toretto. Rita Moreno, que tuvo un resurgir de su carrera cuando formó parte de la nueva verisón de Amor sin barreras de Steven Spielberg (ella había formado parte del elenco en la versión original), interpretará a la abuela de Toretto. Mientras tanto, otra actriz premiada con Oscar, también se incorpora a este universo: se trata de Charlize Theron (que ya participó antes en este universo) en el rol de Cipher, que tendrá un contrapunto con el personaje de Tess.Y por supuesto, regresarán los personajes de Lety interpretada por Michelle Rodríguez, Roman (Tyrese Gibson) y Tej (Cris “Ludacris” Bridges). También se sumarán Jordana Brewster, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Jason Statham, Helen Mirren, John Cena, Michael Rooker, Scott Eastwood, Daniela Melchior y Cardi B entre otras figuras del espectáculo.Esta nueva entrega contó con un presupuesto millonario que alcanzó los 300 millones de dólares y, en esta oportunidad, se suma como director, Louis Leterrier, quien tomó el timón en Fast X en mayo de 2022, luego de que Justin Lin se retirara del proyecto tras tener diferencias creativas con la producción. Lin, que estuvo a cargo de la dirección de la novena película de la saga y de otras cuatro previas, decidió renunciar cansado de tantos desplantes de Vin Diesel, quien habría llegado tarde a sus escenas y desplegado su mal carácter. A pesar de estos rumores, Lin aún es productor ejecutivo de esta décima película.

En entrevistas que otorgó el director durante el proceso de producción, adelantó que Rápidos y Furiosos 10 terminará en suspenso, con una “guerra avecinándose” tanto para Toretto como para otros personajes. “Se está gestando una guerra. Está llegando a su fin y es una carrera hasta el final. Habrá algunas bajas tremendas. Esta es grande. No quiero exagerar, pero lo que estamos planeando para la próxima es simplemente gigantesco, en términos de acción, alcance y emoción. Sentirás todas las sensaciones. Las lágrimas rodarán”, dijo a Empire Magazine.