Robert De Niro reveló que fue padre por séptima vez a los 79 años

Robert De Niro reveló que fue papá de su séptimo hijo a los 79 años. El actor contó sobre la llegada de su nuevo hijo en una entrevista con un medio canadiense para promocionar su próxima película “About My Father”.



El momento de la confesión fue espontáneo y surgió cuando el entrevistador mencionó la cantidad de hijos que tenía el actor. “Sé que tienes seis hijos”, comentó y fue corregido por De Niro: “Siete, en realidad, acabo de tener un bebé”.



Tras estas declaraciones, los medios estadounidenses buscaron confirmar esta noticia con el representante del actor y aseguraron que se había convertido en padre. Sin embargo, se desconoce el sexo del bebé y quién es su madre.



El actor habló sobre su paternidad y como es la relación con sus hijos. “No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, a veces simplemente no tienes otra opción. Cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, expresó.



Por otra parte, De Niro confesó que no se considera un “papá genial” y que a veces la relación con sus hijos puede ser difícil con los más pequeños. “A veces mis hijos no están de acuerdo conmigo, y son respetuosos. Mi hija, tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, ya son cosas que pasan. Y en cuanto a mi bebé, es demasiado chico, las discusiones vendrán más adelante”, confesó.



El actor fue padre por primera vez en 1976 con su primera esposa Diahnne Abbott, de ese matrimonio nacieron Drena (51) y Raphael (46). Luego tendría un romance con Toukie Smith y se convertiría en padre de los gemelos Aaron y Julian (27). Ya en su último matrimonio con Grace Hightower tendría a Elliot (25) y Helen (11).



Sin embargo, todavía se desconoce quién es la mamá de su último bebé. Se cree que su hijo recién nacido es producto de su relación con Tiffany Chen, la instructora de artes marciales de De Niro, con quien se rumorea que mantiene una relación desde hace un tiempo.