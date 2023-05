Emanuel Noir de Ke Personajes apuntó contra ex participantes de Gran Hermano

Qué dijo Emanuel Noir sobre los participantes de gran hermano

Ke Personajes es, sin dudas, el grupo del momento. Apenas anunciaron su primer show en el Movistar Arena causaron furor y las entradas se agotaron en menos de una hora. La banda liderada por el uruguayense Emanuel Noir se convirtió en la favorita del público argentino y encabeza los rankings musicales en plataformas de streaming como Spotify.A pesar de su enorme popularidad, el cantante Emanuel Noir no pierde su humildad. A diario suele comunicarse con sus seguidores a través de Instagram. Sin importar el lugar donde esté, el artista graba videos hablando frente a la cámara sobre situaciones que le toca vivir gracias al éxito de Ke Personajes.Recientemente decidió opinar sobre los Premios Gardel 2023 y criticó fuertemente a la organización por no incluir la cumbia dentro de las categorías de las nominaciones. Ahora, hizo un fuerte descargo sobre las entradas para sus shows y apuntó contra ex participantes de Gran Hermano.Mientras se encontraba solo en el baño, Emanuel Noir compartió una reflexión y un mensaje muy contundente donde apuntó a los ex participantes del reality televisivo.comenzó diciendo frente a cámara.dijo con amabilidad. Luego, procedió a hacer su descargo:A continuación confesó que tiene otras personas como prioridades.aseguró.dijo con sinceridad.“Repito, si consiguiera entradas se las daría a las personas que colaboraron siempre. Después si sos de Gran Hermano o la mujer de menganito conmigo no porque no compro con el circo de la fama ni de la tele”, concluyó.