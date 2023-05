“Gracias por inspirarme”, el encuentro de la entrerriana Emilia Mernes y Shakira

La cantante entrerriana Emilia Mernes y la colombiana Shakira se encontraron en la gala de los premios Mujeres Latinas en la Música de Billboard 2023, charlaron y se sacaron una foto juntas.“Gracias por inspirarme tanto. Qué honor conocerte”, escribió la artista argentina en un video que reposteó en sus historias de Instagram, en donde se las puede ver saludándose y manteniendo una conversación.En esta primera entrega de los nuevos premios de Billboard, Shakira fue galardonada por ser considerada la Mujer del Año 2023. Durante su discurso, la cantante colombiana agradeció el reconocimiento y le dedicó el premio a su madre y a todas las madres solteras: “El premio se lo dedico a mi madre, a las madres solteras y más que celebrar a la mujer del año, celebremos el Año de la Mujer”.“Llega un momento de la vida en el que cambiamos la búsqueda del otro, por la búsqueda de uno mismo (...) Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”, reflexionó, en referencia a lo sucedido en este último tiempo en su vida personal, en medio de su ruptura del futbolista Gerard Piqué.Mientras que la oriunda de Nogoyá, Emilia Mernes recibió el premio Artista en Ascenso. A su vez, su colega María Becerra fue premiada como la Visionaria y fue una de las protagonistas de la noche al interpretar Adiós, su tema junto a Ráfaga.

La premiación estuvo conducida por la artista legendaria de reggaetón Ivy Queen y la actriz Jacqueline Bracamontes. Con una duración de dos horas, la gala celebró a las artistas, ejecutivas y creativas de América Latina que trabajan de manera proactiva por un cambio positivo, la inclusión y la paridad de género en la industria de la música.El evento fue transmitido este domingo.