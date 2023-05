Acusaron a Julieta Poggio de perjudicar a fans y excompañeros

Espectáculos Julieta Poggio se sinceró al hablar sobre la relación con su novio

Julieta Poggio quedó en el centro de las críticas tras la suspensión de “La Fiesta de los Hermanitos”, el evento en el que iban a participar ex integrantes de Gran Hermano 2022 junto con Fuerza Bruta y un set de Dj de la Fiesta Bresh.“Buenos días, la fiesta de los hermanitos va a ser reprogramada y para que estén todos los hermanitos necesitamos tiempo para acomodar las agendas”, anunciaron los organizadores del evento. Y añadieron: “Quienes ya tengan sus entradas recibirán un mail para hacerles el reintegro”.“Va a ser reprogramada para que estén todos los hermanitos. Necesitamos tiempo para acomodar las agendas. A su vez, este sábado Juli Poggio estará en Fuerza Bruta, en la función de las 22”, aseguraron desde la producción del evento.Si bien se puede realizar la devolución del dinero, los fans de Gran Hermano se enfurecieron y estallaron en redes sociales. Los usuarios de Twitter culparon a la modelo de perjudicar a sus ex compañeros. “Nadie quiere hablar ni se hacen cargo de la fiesta de los hermanitos, aprovecharon usar la imagen del resto de los hermanitos para llenarle el show a Julieta”, aseguró el usuario @Tronnk_.El motivo por el que “La Fiesta de los hermanitos” debió ser reprogramada fue porque Julieta Poggio debutará en el show de Fuerza Bruta ese mismo día por lo que no podrá asistir al evento. Es así que los organizadores de la fiesta decidieron pasarlo así podían asistir todos.