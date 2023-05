Actor de “Guardianes de la Galaxia” parafraseó a Messi: “Andá pa’ allá”

¿Chris Pratt había dicho que era fan de Messi ? y la Selección ???@SofiMMartinez estuvo con él por el estreno de #GuardianesDeLaGalaxia Vol.3 y así reaccionó a algunos regalitos que le llevamos. pic.twitter.com/s4apfr1lv1 — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) May 4, 2023

La Copa del Mundo disputada en el 2022 generó una enorme atracción por la selección argentina. No solo luego de la final sino también en el recorrido hasta la consagración, el equipo de Lionel Scaloni cosechó muchos fanáticos.Esta situación no fue exclusiva de la Argentina, sino que millones de personas de distintas partes del mundo se alegraron con las victorias de la albiceleste. En ese contexto, la euforia llegó a muchos actores de Hollywood y uno de ellos fue Chris Pratt, que en una entrevista promocional se dejó ver como un fanático más.Todo ocurrió durante un diálogo que formó parte de una promoción de Guardianes de la Galaxia 3, la nueva película de Marvel que se estrenó hoy en la Argentina y que es protagonizado por el mencionado actor en su personaje de Peter Quill o Star-Lord. En un fragmento de la entrevista, que fue difundido por las cuentas oficiales que promocionan el filme a través de las redes, Pratt recibió un regalo muy especial.Sofi Martínez, quien fue la encargada de charlar con él, le hizo entrega de la camiseta argentina con las tres estrellas, la nueva edición después de levantar la tercera Copa del Mundo en la historia de la albiceleste. Sorprendido por el presente, el actor de Marvel la tomó y la estiró sobre su cuerpo. “Campeones del mundo”, expresó a continuación en español.A continuación, se sumaron unas imágenes en las que cantó el inicio de Muchachos, el hit de la hinchada argentina en el Mundial, y luego preguntó en inglés la manera de decir “Tres estrellas” en español. Tras el agradecimiento por el regalo, recibió con mucha alegría otro presente. La argentina le acercó un frasco de dulce de leche.“Estoy tan emocionado. Me lo voy a comer todo”, manifestó antes de meter una cuchara. Tras sacar la primera cucharada, olió y después probó: “Es tan bueno”. Esa situación dio pie al remate de la situación que luego se volvió viral.En inglés, la periodista le pidió si podía comer un poco del dulce de leche. Rápidamente, el actor estadounidense contestó en español con la recordada frase de Messi contra Wout Weghorst post triunfo por penales ante Países Bajos: “Andá pa’ allá, bobo”.Más allá del diálogo con Pratt, esta no es la primera vez que Sofía Martínez se destaca por algo relacionado a la selección argentina y el Mundial de Qatar 2022. Tras la victoria 3-0 ante Croacia y el pase de la selección argentina a la final, la periodista le dedicó unas palabras a Messi que circularon masivamente en redes. Fuente: (LaNAción)