Jorge Rial contó cómo se siente: “Todo evoluciona muy bien”

El periodista y conductor Jorge Rial contó cómo se siente, mientras continúa hospitalizado en Bogotá Colombia, desde el fin de semana pasado por un problema cardíaco.A través de sus redes sociales, el presentador de Argenzuela (C5N) subió una foto de un café en una mesa de la Clínica del Country de Bogotá.“Me pegué mi primera ducha y me trajeron un tinto (café, no piensen otra cosa”, escribió y aclaró, ya que de esa manera le dicen a la infusión en la ciudad colombiana.“Todo evoluciona muy bien. Gracias al amor y profesionalismo de los trabajadores de la @clinica_delcountry”, sumó Rial en su historia de Instagram.Antes de esta aparición en sus redes sociales, Rial ya había publicado en su feed una imagen en la que le agradeció también a los médicos que lo atendieron.“Gracias a todos estos profesionales de la salud colombiana hoy les estoy escribiendo después de un susto enorme", manifestó.Y añadió: "Por suerte estos ángeles estaban en el lugar indicado e hicieron todo lo posible para mantenerme con vida. Pero sobre todo agradezco la sensibilidad de cada uno. Fueron cariñosos, amables y muy humanos. Después le contaré los detalles"."Pero ahora es la hora de dar las gracias. Estoy en las mejores manos y en @clinica_delcountry qué destaca la buena atención del sistema de salud. Y a la doctora @dra.carolinagv que estuvo en todos los detalles. Después les voy a contar de Omar, mi ángel de la guarda que no me dejo ir. En este momento solo escribo en medio de un torbellino de emociones para recordar todos los nombres. Pero cada uno tiene un lugar en mi corazón", dijo el periodista."Y al @doctorcapuya que no dudó en venir aquí a preocuparse por mi salud y por coordinador todo ya sacarle presión a mis hijas y a las amadas personas que estuvieron aquí", redactó."Tendré que venir más seguido a Bogotá para festejar mi nuevo cumpleaños. Y gracias a todos los que se preocuparon y rezaron. Me llegó cada uno de sus mensajes", finalizó.