Romina Uhrig contó que la buscan futbolistas y recordó su récord en la intimidad

Romina Uhrig, la exdiputada nacional que se hizo conocida por su paso en Gran Hermano, brindó una entrevista en la que contó muchas intimidades de su vida privada, reveló que la buscan futbolistas y hasta recordó cuál fue su récord sexual.En detalle, la mujer de Walter Festa, el exintendente de Moreno, le concedió a Ulises Jaitt una nota para su ciclo radial, El show de Ulises Jaitt (Radio XLFM, lunes a viernes de 13 a 15), y lanzó muchas declaraciones picantes."¿Te han escrito futbolistas?", le preguntó el conductor ni bien comenzó la charla. "Sí, escribir sí, no voy a dar nombres porque no me interesa", comenzó relatando la mamá Mía, Felicitas y Nina.Y reveló: "Hace poquito me escribieron en mi WhatsApp. 'Hola Romina, soy tal representante de futbolista' y yo le puse: 'Hola, ¿Cómo estás?'.Y me dice 'tengo un futbolista loco por vos. Queremos preguntarte si estás casada para no meternos en. . . ' y te juro que le dije 'estoy casada'. 'Voy a tener que decirle (al jugador) que tenga otros gustos', contestó"."¿Qué jugador era?", quiso saber el hermano de la recordada Natacha Jaitt. "No tengo idea, porque no me interesa", aseguró la ex GH, quien tras su salida del reality recompuso el vínculo con el papá de sus hijas.En cuanto a sus confesiones sexuales, la joven oriunda de San Martín dijo que tuvo sexo en un baño de una estación de tren con un novio de su juventud y que tiene un mal recuerdo de su primera vez."Fue feo. Sufrí mucho. No era normal eso. Era anormal. Tremendo. Era muy grande. No se podía. No podía disfrutar", comenzó diciendo al rememorar aquella experiencia. Y añadió: "La verdad no lo disfrutaba, teníamos relaciones cada tres o cuatro días".Entonces, Uhrig aseguró que jamás hizo un trío, ya que es "más chapada a la antigua", que no le quedan fantasías por cumplir, que nunca usó un juguete sexual y que no practica la autosatisfacción ni siquiera con su pareja. "Conmigo nunca. Romina con Romina no", dejó en claro.Además, la aficionada cocinera recordó su récord sexual. "Creo que arrancamos con Walter tipo 23 de la noche y terminamos a las 6. No me acuerdo cuántos órgasmos", reveló sin vueltas.Y reconoció que la mayor cantidad de tiempo que estuvo sin tener relaciones sexuales fue hace poco, cuando pasó casi 11 meses sin acostarse con nadie. Y en ese sentido, informó: "Con Walter volvimos hace una semana"."La relación con Walter ¿en qué puntaje está?", le preguntó Ulises Jaitt a su entrevistada. A lo que esta respondió: "Un 10. Me está súper acompañando, más con las nenas cuando estuve en la casa"."¿Están muy bien como pareja?", indagó aún más el conductor de radio. "Sí. Nosotros venimos de una separación, nos separamos 5 meses. Cuando hice el video del casting (para GH) estaba con él. A las dos o tres semanas nos separamos, era definitivo, estábamos con el tema del divorcio, pero estos cinco meses nos sirvió a los dos como pareja",