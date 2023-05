Las fotos de alto voltaje de Alma Gandini, hija de la periodista Laura Ubfal

Alma Gandini tiene 28 años, es actriz y forma parte del elenco de la ficción de eltrece, ATAV 2. Pero además es la hija de la periodista Laura Ubfal, que la aconseja desde el conocimiento del mundo del espectáculo.“Yo debo ser la única con la que es buena. Me da consejos, pero no me critica y siempre me apoyó en esto. Cuando le dije que quería ser actriz le gustó la idea, está feliz, pero sabe que es una carrera difícil. Siempre me dijo que tenía que ser paciente y saber elegir”, contó Alma, que tras varios proyectos en los que participó desde sus 16 años, se animó a interpretar a una vedette de la década del ’80 en ATAV 2.

La actriz estuvo en Graduados, La Pelu, 100 días para enamorarse y El marginal, con personajes muy variados. Ella toma como referentes a Mercedes Morán y Julieta Díaz, mientras que su actriz predilecta a nivel internacional es Meryl Streep.“A los cinco años empezó a estudiar con Héctor Presa en La Galera y después yo quise que termine el secundario, no la dejé trabajar”, contó Ubfal durante una visita a LAM. “Ella siempre quiso participar en el medio. Hizo un casting a los 14 años con Carlin Calvo, cuando se iba a hacer la remake de Grande Pa, pero yo quise que termine la secundaria. Le dije: ‘esperá por favor’. Sobre su crianza dijo que le costó siempre, “porque tuve cinco laburos. Ella lo valora, es la calidad del tiempo, de estar. Somos grandes compañeras”.